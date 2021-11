Una altra vegada, i no se’n cansen. L’Spar Girona la va tornar a fer grossa assaltant el Würzburg de Salamanca (69-77) en un autèntic espectacle per a tots aquells amants del bàsquet, des de l’inici elèctric i igualat fins que l’Uni va decidir trencar el partit amb un parcial de 0-15 en els minuts finals del tercer quart (50-62) per anar fent camí cap a la victòria. El conjunt entrenat per Alfred Julbe va confirmar el moment dolç que està atravessant sent el primer equip que guanya aquesta temporada a fins a l’ara inexpugnable pista del Perfumerías Avenida, tant en competició domèstica com europea. Les gironines van ser pacients i durant la primera part van aguantar el marcador gràcies a l’anotació de Gardner i Reisingerova i van saber contrarestar, magistralment, el potencial de l’equip rival.

El 6-0 amb un triple de cada germana Samuelson ja va posar en alerta Julbe, que a partir d’aquí va rectificar la defensa i va impedir que les jugadores rivals quedessin soles a les cantonades. No es va espantar quan les de Roberto Íñiguez es van posar amb un avantatge màxim de set punts (25-18), però tampoc es va arribar a posar mai per davant en el marcador durant els primers 20 minuts tot i que va tenir opcions amb el 16-16, el 25-24 o amb l’última jugada amb 36-36 i que Laia Palau va fallar. Però va ser en el tram final del tercer quart que l’equip va posar la directa i les de contrincants no ho van poder aturar. Ho van provar per primer cop agafant un avantatge de sis punts de marge (39-45), que les d’Íñiguez van eixugar (47-45). Però ja no van fer res davant el bon moment de Labuckiene -amb dos 2+1- i Laia Flores, i amb un parcial de 0-15 van trencar el partit (50-62).

Ahir no va ser el dia de Kennedy Burke, que havia brillat en les últimes victòries. La nord-americana anotar només 6 punts, però Julbe té jugadores que també poden agafar el timó del vaixell i ahir aquest paper el va fer Rebeka Gardner, que amb 20 punts i 11 rebots va ser la millor de l’Uni. No només per l’anotació i els 35 de valoració, sinó que també es va sacrificar molt en defensa fent un parell de taps a Katie Samuelson -que va acabar amb 18 punts- i Copper -que en va fer 16- quan l’Avenida s’aproximava (62-69).

Gardner la va acompanyar Julia Reisnigerova, amb 15 punts, alguns d’ells determinants, com agafant un rebot ofensiu i anotar el 62-69 i, alguns atacs després, clavant un triple per posar-se, de nou, 10 punts per sobre (62-72). La txeca va provocar l’únic ensurt de l’Uni, ja al final del partit, quan va sortir plorant de la pista, coixejant, amb, en principi, un esquinç. En tot cas, faltaven dos minuts per acabar i només calia aguantar el marcador i que les locals no tinguessin opcions en el tram final, i es va aconseguir. El Perfumerías Avenida, impotent, no li va quedar cap més remei que acotar el cap i rendir-se davant el partidàs i el cop d’autoritat de l’Spar Girona.