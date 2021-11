La jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha guanyat aquest dilluns la Pilota d'Or 2021 en categoria femenina durant la gala organitzada per la revista France Football en el teatre Châtelet de París.

La capitana blaugrana, de 27 anys, l'ha guanyada després d'una temporada en què les culers han conquerit el triplet: Lliga, Copa de la Reina i Champions.

"Estic molt emocionada, és un moment molt especial. També és molt especial tenir aquí les meves companyes. Vull agrair-ho a totes les companyes amb què he coincidit al llarg de la meva carrera, especialment a les què tinc actualment. És un premi individual, però és un èxit col·lectiu. Espero que ho sentiu així", ha dit en dit rebre el guardó.

"A tots els entrenadors que han cregut en mi, moltes gràcies també. A l'afició, que em fa sentir molt feliç. Al club: és un privilegi ser representant al Barça en aquesta gala. A la meva família i a tots els meus amics, us estimo molt", ha afegit.

"Vull dedicar aquest premi a algú que ha estat, és i sempre serà molt especial per a mi, que és per qui faig tot. Espero que estiguis molt orgullós de la teva filla, això és per a tu, papà", ha dit també.

Així, 'La Reina,' com li diuen les seves companyes, relleva en el tron del futbol mundial a la nord-americana Megan Rapinoe, guanyadora del guardó el 2019 i que deixa un regnat de dos anys, després que els premis se suspenguessin el 2020 per la pandèmia de coronavirus.

La de Mollet del Vallès ha pujat al podi com a principal representant de les culers entre les nominades, entre les quals hi havia també les espanyoles Jenni Hermoso, Irene Paredes i Sandra Paños i la neerlandesa Lieke Martens.