El Calvo Sotelo de Puertollano, equip que el Girona visitarà dijous en la primera eliminatòria de la Copa del Rei, no està travessant una bona dinàmica. Ahir, el conjunt dirigit per Darío Martín va ensopegar a casa davant el Múrcia (1-2) i està a cinc punts de la permanència en el seu grup de Segona RFEF.

Abans del quart d’hora de joc, l’equip murcià ja havia posat terra pel mig amb dos gols matiners obra de Carrasco, al minut 9, i de Julio, al 13. Els manxecs van haver de reaccionar, però tot i marcar al 51 per mitjà d’Abraham i tenir més de mitja hora per treure un resultat positiu, el 2-1 ja no es va moure en el marcador. D’aquesta manera, el Calvo Sotelo només ha sumat cinc punts dels últims 27 en joc. Situat en zona de descens s’haurà de veure amb quines condicions rep el Girona dijous a l’estadi de El Cerrú, que de ben segur s’emplenarà.