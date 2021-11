El Costa Brava d’Óscar Álvarez, que ha agafat les regnes del Costa Brava en substitució del sancionat Oriol Alsina, seguirà una setmana més en l’últim lloc de la Primera RFEF. La insistència defensiva i trobar-se amb un gol en pròpia porta del Sevilla Atlètic no van ser suficient per tornar d’Andalusia amb els anhelats tres punts. Al cap de nou minuts del regal local, el filial va saber com superar Marcos per empatar el partit abans de la mitja part. Juanlu i la inoportuna col·laboració de Monreal, van colpejar un Costa Brava que seguirà enfonsat a la cua de la classificació una setmana més.

El duel d’ahir a l’estadi Jesús Navas va acollir dos equips molt necessitats de punts. No obstant això, no van trepitjar la gespa estàtics a l’expectativa de veure els moviments del contrari per poder atacar. Els plans del filial sevillà i del Costa Brava coincidien amb la mateixa aposta. Tots dos volien fer-se amb la possessió i el control de la pilota. Amb una sola però majúscula diferència: la verticalitat. A aquest Costa Brava li falta gol. De fet, els gironins van trobar la via per obrir el marcador gràcies al desencert del contrari. Andreu Guiu va aprofitar una centrada de Manel Royo i el seu xut va rebutjar en un contrari amb la fortuna que la pilota va entrar al fons de la porteria local.

Amb el marcador obert, el Costa brava s’agradava, guanyava terreny i percentatge de possessió. Fins que nou minuts després, emulant la jugada del 0-1, els locals van refredar el Costa Brava amb el 1-1 de Juanlu. L’equip andalús va desactivar íntegrament un Costa Brava que va afluixar arran de l’empat.

El partit començava a posar-se lleig per als visitants que van agrair a Marcos tots les seves aturades impossibilitant el segon gol del Sevilla Atlètic. La pilota cremava tant als peus dels blaugranes que el gol de la derrota s’ensumava cada vegada més. En una falta lateral, i a priori, inofensiva, Luismi Cruz va colpejar de tal manera que la pilota va rebotar en Julen Monreal amb la mala sort que la va desviar i enganyar Marcos que es va llençar a l’altre costat de la porteria. La jugada va ser el clar reflex de la temporada d’un Costa Brava desproveït d’idees, gols i punts, que s’enfonsa una setmana més sent el cuer destacat de la categoria.