El Girona B va recuperar ahir el lideratge, després de guanyar la FE Grama (1-0) amb un gol solitari de Biel Farrés. Els d’Axel Vizuete comparteixen el lideratge amb el Peralada i el Vilafranca, que tenen els mateixos 23 punts, i se situen tercers a la classificació per haver encaixat més gols que la resta (7). A més a més, el partit també va deixar el debut del jugador del juvenil Unai Hernández, que va tenir els primers minuts amb el filial en substituir Mateo Enríquez al minut 84.

La igualtat entre ambdós conjunts va deixar-se veure des de l’inici. Sense manies. Jona va aparèixer per evitar un cop de cap de Montalbán, mentre que els blanc-i-vermells van replicar amb un parell d’ocasions. El Girona B pressionava i ho provava a partir de jugades combinades que la defensa visitant frustrava.

Després d’arribar al descans sense aconseguir moure el marcador, calia que els de Vizuete fessin un pas més per trobar el premi. Va ser la Grama, però, qui va insistir més al començament de la represa. El pal va evitar que el conjunt rival s’avancés. En conseqüència, el filial va reaccionar. Biel Farrés va rematar de cap tot sol a dins l’àrea per marcar el que seria l’1-0 definitiu (m. 70). A partir d’aquí, els gironins van dedicar-se a defensar el resultat. Jona va ser determinant per aturar un xut de Peris i salvar la victòria. La FE Grama va tenir l’empat en l’últim sospir, topant amb el travesser.