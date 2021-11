L’Escala torna a ser líder de Primera Catalana. Els de l’Alt Empordà es van emportar ahir el derbi al camp del Costa Brava B (1-2) i van aprofitar l’ensopegada del Bescanó davant el Banyoles (2-0) per tornar al primer lloc de la classificació.

Els visitants van poder sumar els tres punts gràcies a Henry, que al minut 82 desfeia l’empat a u que hi havia en el marcador per fer volar els 3 punts cap a l’Escala. Els blaugranes s’havien avançat rondant la mitja hora de joc per mitjà de Konteh, però Moll va posar l’empat just abans del descans. Henry, en les acaballes, feia assaltar de nou el lideratge per l’Escala.