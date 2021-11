Partit igualat entre dos equips cridats a ser punters de la Tercera RFEF, que Ripoll va desencallar al 93 aprofitant un refús a un xut de Juanan (0-1).

L’Hospitalet va començar avisant amb una gran volea de Lasso que va fer lluir Batalla amb una gran mà per evitar que els visitants s’avancessin al marcador. Al minut 9, Gerard va rematar una centrada que Nil va impedir que entrés a la porteria traient-la de la línia de gol. Més tard ho tornaria a provar Kilian amb una jugada a la banda dreta que va finalitzar amb un xut que novament Nil va aturar.

Els dos equips van començar a moure més la pilota al mig de camp per atribuir-se el domini del duel. L’Olot treia suc d’una bona pressió que provocava diverses pèrdues a l’Hospitalet. En una d’elles, Arranz la va tenir de volea fruit d’un rebot. El davanter de l’Olot ho tornaria a provar al 37 amb el pit, però que no aconseguiria batre a Nil.

A la segona part, l’Olot va començar posant setge a la porteria visitant. Kilian va tenir la primera amb una rematada creuada. A partir del 60, els garrotxins van gaudir en tres minuts de tres ocasions molt clares per avançar-se que no van aprofitar. La primera, va ser d’Arranz amb un cop de cap que va sortir per sobre la portera, tot seguit Ferrón va provar una rosca que s’escaparia pel lateral de la porteria i finalment, Kilian, des de l’interior de l’àrea es giraria per fer un xut ras que aturaria Nil. Fins al 93, cap ocasió de perill de cap equip fins que Juanan va estavellar la pilota al pal que aprofitaria Ripoll per marcar el definitiu 0-1.