Semblava que després d’una època dura, també en el món del nostre esport, anàvem recuperant una certa normalitat, i dic que recuperàvem perquè aquests últims dies sembla que la situació es podria tornar a complicar.

Després d’una temporada deserta a les graderies, aquells que vam tenir la sort de poder competir, on els propis equips i esportistes havien de fer de jugadors i jugadores i d’autoafició al mateix temps. Després també, d’unes limitacions surrealistes per part d’un govern que considerava més contagiós aquell que va veure un espectacle esportiu que no pas qui va una obra de teatre o va a missa, després d’això el públic tornava als pavellons.

I aquest és el clam: omplim els pavellons! Perquè el públic, els seguidors són part imprescindible en el nostre esport. Una afició que empeny, que anima, que pressiona, que reconeix els esforços en les accions, que aplaudeix les accions espectaculars del joc (pròpies i dels rivals). Quan això passa es crea un clima emotiu que afavoreix l’espectacle, la motivació dels esportistes, locals i visitants i es genera una interacció ambiental que fa créixer l’esport.

És deure dels clubs, mermats sempre de recursos, tant econòmics com humans; d’intentar convertir els nostres partits, les nostres lligues, en actes d’oci i espectacle per ser gaudits i viscuts amb emoció i interacció. Perquè aquí serem també clau de volta en la cohesió social, on l’esport és segurament l’eina més potent que podem tenir com a societat.

I també és deure, sense excuses, de Federacions i administracions, esportives i locals de dotar de la logística, la promoció i la difusió perquè això esdevingui una realitat als recintes esportius dels nostres barris, ciutats i pobles.

Però com masses coses a la vida, tot això acabarà depenent de la voluntat de la gent que li agrada l’esport, per ser-hi. Sigui a Fontajau, a Montilivi, a la Bisbal, a Bordils, a Sarrià, al camp del Siurana... omplim les graderies de pavellons, d’estadis i recintes per fer dels nostres esports, dels nostres equips, l’estona d’oci, espectacle d’interacció que ens facin gaudir, patir esportivament, cridar i cantar i aplaudir, aplaudir molt a propis i els altres esportistes que vesteixen d’un altre color però busquen el mateix que els nostres... Perquè no hi ha sensació més noble que l’aplaudiment recíproc d’aficionats i esportistes, conjuntament saludant-se i agraint-se la bona estona passada conjuntament. Som-hi!

Omplim els pavellons!