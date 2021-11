El Sarrià no va poder jugar dissabte passat el partit contra el Màlaga per un cas positiu de Covid-19, que va obligar a confinar tota la plantilla fins a conèixer els resultats de les proves PCR. Tots els membres de l'equip de Josep Espar són negatius, excepte el jugador en qüestió -és l'únic que no està vacunat contra el coronavirus-, i com que tenen la pauta completa de vacunació ja poden fer vida normal.

No obstant això, és molt probable que s'ajorni el pròxim partit dels sarrianencs davant el Ciudad Real. En aquest cas, s'ha detectat un brot de Covid a l'equip local, que ja va haver de suspendre el seu duel amb l'Eivissa. Ambdós clubs resten a l'espera de la decisió de la Federació per saber si finalment es disputarà el partit o no.

El partit de Copa, amb públic

La sanció imposada al Sarrià pels incidents en el partit contra l'Alacant no afectarà el partit de la Copa del Rei contra el Bidasoa de la Lliga Asobal perquè es tracta d'una altra competició. Així doncs, el Sarrià podrà comptar amb el suport de l'afició al pavelló per rebre el segon classificat de la màxima categoria de l'handbol espanyol el pròxim dimecres 15 de desembre.