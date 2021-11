L’Spar Girona viu un moment molt dolç. L’aturada FIBA de fa un parell de setmanes va fer que l’equip pogués desconnectar i tornar després amb les piles carregades, i de quina manera ho ha fet. L’equip ha guanyat els quatre partits després d’aquesta aturada; els dos últims donant un autèntic cop de puny sobre la taula. Dimecres va jugar tres quarts immaculats a la pista del Landes i va aconseguir una gran victòria a l’Eurolliga (71-80), i dissabte encara la va fer més grossa conquerint el Würzburg, fent que el Perfumerías Avenida perdés el seu primer partit com a local (69-77).

Per desgràcia, però, no tot són bones notícies. Tan bon puc va acabar el partit al Würzburg es va veure una imatges que va deixar als aficionats de l’Uni un mica intranquils. I és que Julia Reisingerova es va retirar de la pista plorant i amb clars gestos de dolor. La pivot txeca, que va ser una de les millors amb 15 punts i 6 rebots, va anar cap al vestidor amb gel al turmell esquerre i feia patir que pogués tenir una lesió greu. Avui se li faran proves per saber l’abast de la lesió, però des del club són optimistes i no està del tot descartada pel partit de dimecres d’Eurolliga davant el Gdynia polonès a Fontajau (19.15 h). Tot fa pensar que es quedarà amb un ensurt i que Reisingerova no trigarà gaire a recuperar-se del cop patit a Salamanca.

Onyenwere, una nova peça

D’altra banda, aquesta setmana arriba una nova peça del trencaclosques per a Alfred Julbe, que ara ja només estarà pendent de la recuperació de María Araújo. Michaela Onyenwere s’incorporarà als entrenaments del tècnic badaloní després de recuperar-se de la lesió que va patir en un dit de la mà a finals de setembre. La nord-americana podria debutar diumenge a Fontajau davant el Gernika. El problema arribarà quan l’equip hagi de jugar a l’Eurolliga perquè els equips només poden tenir a dues jugadores no europees en les seves convocatòries, i l’Uni en tindria tres. En aquest cas, Onyenwere s’afegiria a les altres dues nord-americanes, Kennedy Burke i Rebeka Gardner, que han demostrat un gran nivell.

El Sedis guanya el València

L’Spar Girona va sumar una important victòria dissabte a la pista del Perfumerías Avenida, trencant la ratxa de nou victòries i cap derrota del conjunt dirigit per Roberto Íñiguez. Ahir, el Cadí La Seu també va donar la sorpresa tombant el València (64-60), que va encaixar la segona desfeta de la temporada. Aquests dos enfrontaments entre els quatre primers classificats de la Lliga Femenina han fet que la part alta de la classificació s’ajusti. Les de Salamanca encara són líders amb 19 punts -9 victòries i una derrota-, però les de Julbe ja li trepitgen els talons amb 18 punts, els mateixos que les valencianes. Amb el triomf d’ahir, les lleidatanes sumen 17 punts i continuen quartes.