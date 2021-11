L'Spar Girona i l'AE Sedis Bàsquet Cadí La Seu han arribat a un acord per la cessió de la jugadora Júlia Soler fins al final de la temporada 2021/22. «Ja fa tres setmanes que vam decidir juntament amb la jugadora que en aquests moments de temporada seria el millor, tant per l'Uni com per ella, una cessió a un club», ha valorat Pere Puig, el director esportiu de l'Spar Girona. D'altra banda, aquesta setmana està prevista l'arribada d'Onyenwere a Fontajau.

La Seu d'Urgell, un destí per seguir creixent Per a l'Spar la cessió és una bona oportunitat perquè Júlia Soler pugui demostrar els progressos que ha anat fent en els darrers anys en el club. A més, a la jugadora encara li restarà un any més de contracte amb el club gironí. «La idea és cedir-la, com hem fet altres vegades. La Seu d'Urgell és un lloc ideal per seguir creixent i tornarà sent millor jugadora, amb més experiència i nosaltres estarem amb les ganes de tornar a rebre una jugadora formada en el club», ha finalitzat Pere Puig.