Kennedy Burke ha necessitat menys de dos mesos per posar-se el públic de Fontajau a la butxaca i, de retruc, demostrar a Europa de quina pasta està feta. No només és una de les jugadores més letals de la Lliga Femenina, amb 15 punts de partit per mitjana, sinó que és, a dia d’avui, la millor anotadora de tota l’Eurolliga. Acumula mitja dotzena d’actuacions en la màxima competició continental i amb això n’ha fet prou per enfilar el seu promig fins els 21,3 punts per partit. Una mica més que Kayla McBride (21,2), del Fenerbahçe, i també superior als 18,8 que comptabilitza Alice Kunek (Gdynia).