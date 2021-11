Sense temps per perdre, el Girona té previst començar a preparar avui mateix el partit de dijous a Puertollano (20:00, Footers) de la primera ronda de la Copa. El duel contra el Calvo Sotelo servirà perquè Michel, condicionat per les baixes, reparteixi minuts entre els que menys n’han tingut fins ara. Així, es veurà el debut d’Ortolà en partit oficial i també serà una revàlida per a Jordi Calavera i Nahuel Bustos. En aquest sentit, el partit a Puertollano anirà de meravella perquè Pol Lozano vagi agafant encara més rodatge després de la lesió. Alhora, i amb l’objectiu de descarregar de partits els titulars habituals, Míchel recorrerà al filial per completar la convocatòria. Sempre tenint en compte la normativa que només permet convocar-ne sis, sembla força probable que els habituals Artero i Sala, els acompanyin Dawda i Sulei, i algun altre. Durant el partit, tanmateix, sempre hi haurà d’haver set jugadors del primer equip al terreny de joc.

Malgrat ocupar llocs de descens a Tercera RFEF i venir de perdre contra el Múrcia (1-2) a El Cerrú (Estadi Ciudad de Puertollano), el Calvo Sotelo confia plantar cara als gironins i somia donar la sorpresa.

Mentrestant, avui començaran els primers partits d’aquesta ronda inicial amb 16 eliminatòries. Una de les destacades és la que enfrontarà el Mollerussa, de Primera Catalana, al Getafe.