L’argentí Lionel Messi, actualment al París Saint-Germain, es va alçar ahir amb la Pilota d’Or de la revista France Football, un títol que ja ha guanyat set vegades. L’exfutbolista del Barcelona va superar Lewandowski (Bayern) i Jorginho (Chelsea) a la classificació d’aquest premi que es va crear el 1956. Benzema va ser quart. Messi, l’últim a guanyar-lo el 2019, ja que l’any passat no es va lliurar a causa de la pandèmia, va fer valer la victòria de l’Argentina a la Copa Amèrica i la Copa del Rei amb el Barça, a més d’haver acabat la temporada com a màxim golejador del seu campionat.

«Diverses vegades em va tocar guanyar aquest premi i tenia la impressió que em faltava alguna cosa amb l’Argentina. Aquest any s’ha pogut donar, el somni que buscava des de fa anys, que se m’escapava i finalment va arribar. Aquest premi és per això, per haver guanyat la Copa Amèrica, i vull compartir-lo amb la selecció», va dir.

Messi també va dir que «no sé quant em queda abans de la meva retirada però espero que sigui molt, perquè em diverteixo molt». Va assegurar que, per primera vegada, li lliuren una Pilota d’Or a la ciutat on viu, i va assegurar que ho celebrarà amb la seva família. L’astre argentí es converteix en l’únic jugador que arriba a les set Pilotes d’Or i supera en dues el portuguès Cristiano Ronaldo, que es va quedar amb cinc i que per primera vegada no figura al podi des del 2010.

La catalana Alexia Putellas (Barça) va guanyar la Pilota d’Or femenina, en la seva tercera edició. La jugadora, guanyadora amb el seu club de la Lliga, la Copa de la Reina i la Lliga de Campions, va rebre el guardó de mans del francès Kylian Mbappé. Va ser el segon premi que requeia en el Barça, que ja havia vist com Pedri s’enduia el trofeu Kopa que recompensa el millor sub-21 de l’any. La jugadora de Mollet, de 27 anys, va agrair el premi a totes les seves companyes i a la seva família, però el va voler dedicar al seu pare, mort: «Eespero que estiguis molt orgullós allí on siguis».