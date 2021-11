Va fer 15 punts i va capturar 6 rebots. I per arrodonir-ho, el seu equip va guanyar a la pista d’un dels candidats a tot. Però el dia no va ser rodó per a Julia Reisingerova, que abandonava el parquet del pavelló Würzburg de Salamanca amb cara de pocs amics. La pivot txeca, pal de paller del joc interior de l’Spar Girona, es regirava el turmell i acabava el partit amb llàgrimes als ulls, a molts pocs dies d’un altre compromís a l’Eurolliga i amb el duel contra el Gernika, aquest ja a la Lliga Femenina, també a prop. S’encenien les alarmes, però a l’hora de la veritat sembla que tot ha quedat en un ensurt. Està per veure si ho farà al cent per cent de les seves prestacions, però Reisingerova podrà jugar demà contra l’Arka Gdynia polonès, ara mateix cuer de grup i un dels obstacles que s’ha de superar sí o sí, si l’objectiu de superar aquesta primera fase és ara mateix prioritari.

Per curar-se en salut, el club sotmetia a la jugadora a les pertinents proves mèdiques i aquestes descartaven una lesió greu. Com a molt, es va poder detectar una petita sobrecàrrega, el que hauria afectat la zona adolorida del turmell. Per tant, sense cap esquinç ni res més greu, Reisingerova estarà a disposició d’Alfred Julbe pel partit de demà a Fontajau. Amb un promig de 10,2 punts per partit, ve de signar la seva millor actuació a l’Eurolliga. Va ser la setmana passada, a la pista del Landes francès, amb 15 punts i 10 rebots.

Onyenwere, al caure

Comença demà el mes de desembre i a part de jugar, l’Uni també obrirà la porta perquè arribi Michaela Onyenwere, fitxada a l’estiu però qui no s’incorporarà fins ara a l’equip després de lesionar-se el passat mes de setembre als Estats Units. No podrà jugar encara contra el Gdynia i per determinar quan ho podrà fer, caldrà veure en quin estat físic arriba -si està o no del tot recuperada de la lesió- i si necessita més o menys rodatge per agafar el to competitiu.