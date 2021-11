El Sarrià reprèn els entrenaments, després de saber que tota la plantilla, excepte un jugador, són negatius per coronavirus. L’equip dirigit per Josep Espar va haver de confinar-se a finals de la setmana passada perquè en els tests rutinaris que es fan abans dels partits va sortir un positiu de Covid-19. En conseqüència, la plantilla va sotmetre’s de nou a les proves PCR i després de conèixer els resultats ja pot tornar a la normalitat, tenint en compte que tothom, excepte el jugador afectat que no estava vacunat contra el virus, té la pauta de vacunació completa.

Arran d’aquest cas de Covid, el duel que s’havia de disputar dissabte passat contra el Màlaga al pavelló de la UES va quedar ajornat. Malgrat que el Sarrià ha descartat cap positiu més a l’equip, tot apunta que aquest cap de setmana tampoc podrà competir davant el Ciudad Real. I és que el conjunt local pateix un brot amb uns quants membres afectats. Els de Castella-La Manxa van haver de suspendre el partit a Eivissa i segurament també ho hauran de fer contra els sarrianencs. Ambdós clubs estan pendents de la decisió de la Federació Espanyola d’handbol per saber si finalment es jugarà o no.

El compliment de la sanció

En aquest sentit, el partit contra el Màlaga i el Ciudad Real formen part de la sanció imposada als jugadors castigats per la Federació en motiu dels incidents del partit entre el Sarrià i l’Alacant. És a dir, que el càstig s’haurà de complir amb aquests equips independentment de quan es juguin els duels.

El Sarrià no podrà comptar amb públic al seu pavelló contra quatre rivals: Màlaga, Cajasur, Eivissa i Puerto Sagunto. A més a més, també van ser sancionats els jugadors Guillem Lozano i Josep Ballester amb tres partits sense jugar. Això implica que es perdran els partits contra el Màlaga, Ciudad Real i Sant Quirze. Espar, però, els pot recuperar per a la resta de partits a partir de la visita del Cajasur al pavelló, encara que algun d’aquells duels s’hagin hagut d’ajornar. La sanció de quatre partits a porta tancada i tres partits per Lozano i Ballester es complirà amb els equips esmentats.

Normalitat a la Copa

Aquesta mesura només s‘aplica en les jornades de la Divisió d’Honor Plata i no afectarà al duel de la Copa del Rei contra el Bidasoa de la Lliga Asobal al pavelló de la UES. Els d’Espar rebran el segon classificat de la màxima categoria espanyola amb total normalitat al pavelló. L’eliminatòria es disputarà a partit únic i ambdós clubs encara estan pendents de posar-se d’acord amb la data i l’hora del partit de Copa.

«Per nosaltres serà una festa i un fet històric que hem de disfrutar jugant a la pista. Esperem que el públic s’ho prengui igual i encoratgem a tothom a venir perquè un rival d’aquesta entitat és difícil de veure a la província de Girona», explica el president Jordi Paretas. «És un orgull i un honor jugar contra el Bidasoa. És un històric de l’handbol i, després del Barça, és el millor equip contra qui podiem enfrontar-nos. A més, té l’afegit de ser basc i hi tenim molta simpatia. Ens fa il·lusió poder veure un jugador de renom a la nostra pista com l’internacional Julen Aguinagalde. Ens faria molt contents. Aquests partits passen pocs cops a la vida i formaran part de la història del club», afegeix.