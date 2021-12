El d’aquest vespre contra l’Arka Gdynia serà el darrer aquesta temporada de Júlia Soler amb l’Uni. La banyolina acabarà el curs al Sedis Cadí La Seu després de l’acord a què han arribat els dos clubs i que compta amb el vistiplau de la jugadora. «Fa tres setmanes que vam decidir juntament amb ella que en aquests moments de la temporada seria el millor, tant per a l’Uni com per a ella, una cessió», detalla el director esportiu Pere Puig. Soler, de 20 anys i en tot just el seu segon curs a Lliga Femenina, ha disputat fins ara una mitjana de 15 i 8 minuts a la Lliga i Eurolliga, respectivament. La imminent arribada de Michaela Onyenwere també ha estat un factor important a l’hora de prendre aquesta decisió.

«Per a l’Spar és una bona cessió perquè Soler pugui demostrar els progressos els darrers anys. La Seu d’Urgell és un lloc ideal perquè pugui continuar creixent i tornar sent millor jugadora», afegeix Puig. Soler té contracte amb l’Spar Girona encara per una temporada més, fins al 2023.