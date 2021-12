El debut, aquest divendres, de Marc Gasol amb la samarreta del Bàsquet Girona ha aixecat una gran expectació, fins el punt que el club ja ha venut pràcticament un miler d’entrades anticipades. Aquesta és una xifra fins ara inaudita i permet presagiar una gran entrada a Fontajau per veure un partit contra l’Osca (19h) on als gironins només els val trencar la ratxa de set derrotes seguides per començar a mirar cap amunt. Des de l’anunci que el pivot jugaria aquesta temporada a Girona el Bàsquet Girona ha tingut un repunt tant de socis i abonats, com a l’hora de vendre entrades pels partits o en la recerca de patrocinadors. Una expectació que ara s’ha de refermar amb triomfs.

Aquesta temporada els partits del Bàsquet Girona a Fontajau han tingut una mitjana de poc més de 1.000 espectadors. El club té uns 1.200 socis, i si a aquests se’ls afageixen el miler de localitats anticipades venudes, el pavelló s’acostaria ja aproximadament a la mitja entrada (l’antiga grada jove no s’utilitza i l’aforament està al voltant de 4.500 seients). La previsió, a més, és que molts aficionats esperin a última hora per adquirir la seva entrada i que, per tant, no seria estrany que hi acabi havent més de 3.000 persones al pavelló, que seria la millor entrada de la història del Bàsquet Girona des de la seva fundació.

De fet, fent un cop d’ull al web del club en l’apartat de localitats per al proper partit, ja es visualitza que els blocs principals, els centrals, estan pràcticament esgotats, i ara el que cal acabar de completar és la zona de fons, bàsicament. El partit de divendres no només serà el debut de Marc Gasol amb el Bàsquet Girona, 13 anys després del seu darrer partit oficial a Fontajau amb l’Akasvayu, sinó que també serà el primer del nou entrenador Jordi Sargatal com a local, després d’haver-se estrenat amb una derrota a la pròrroga en la visita al Gipuzkoa. Com és habitual, s’habilitarà una zona infantil amb jocs que cal reservar a travès de l’app, i la botiga de productes de merxandatge.

Els Bàsquet Girona ja sap el camí que li espera en aquesta recta final d’any. Després de rebre divendres l’Osca, el divendres 10 de desembre hi ha partit a Palència (21h), i una setmana més tard, el 17, tornarà l’equip a Fontajau per rebre un altre rival directe de la zona baixa, el Palma (19h). El dimarts 21 es juga a Oviedo, i una setmana més tard, el dia 28, a Lleida. L’equip ja no tornarà a aparèixer per Fontajau fins el diumenge 9 de gener, coincidint amb el Girona-Melilla (18h).