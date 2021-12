L'Spar Girona ha confirmat aquest vespre a Fontajau el seu gran moment i, amb un triomf contra l'Arka Gdynia (80-70), ha tancat la primera volta de l'Eurolliga amb balanç positiu (4-3) i totes les opcions vives per passar als quarts de final. L'equip d'Alfred Julbe no ha tingut un partit gens fàcil, però al tercer quart ha aconseguit marxar de 10 (53-43, després d'un triple de Laia Flores) i ja no ha desaprofitat l'avantatge, tot i patir fins al final davant la reacció de l'equip visitant. Els dos primers quarts han sigut molt igualats, amb un ritme de joc lent i força desencert. Per dos cops l'Uni ha marxat de sis, però les visitants ho han neutralitzat i han entrat als darrers minuts del segon quart per davant (31-36). L'Uni ha pogut anar al descans guanyant d'un gràcies a un parcial final de 6-0 (37-36) amb cistelles de Drammeh i Burke.

De mica en mica, al tercer quart, l'Spar Girona ha anat dominant el partit. A partir de la defensa, i buscant l'encert anotador de Burke o Gardner, i el poder interior de Reisingerova i Labuckiene. Així a 1:56 per tancar aquest quart un triple de Flores donava +10 a les locals (53-43), que han pogut mantenir l'avantatge (59-49) al final del parcial gràcies a l'encert en el triple de Laia Palau i Burke. Semblava que el duel estava encarrilat, però l'Arka Gdynia s'ha situat a 4 (65-61) a cinc minuts del final. Dos tirs lliures de Reisingerova han posat el 69-63, i una bona defensa ha permès recuperar la pilota, però s'ha desaprofitat l'atac. Poc després Burke ha aportat tranquil·litat amb el 71-63, però la clau ha estat un triple de Drammeh a 2,40 pel final (74-65). Un tir lliure de Reisingerova ha tornat l'avantatge als 10 punts (75-65) i aleshores sí que el partit ha quedat dat i beneït. Al final el marcador ha estat 80-70. L'Uni no ha pogut disposar de Frida Eldebrink, amb molèsties. El d'avui ha estat el darrer partit de Júlia Soler abans de marxar cedida al Cadí. Ha anotat 4 punts. Burke (16), i Drammeh i Gardner (15) han estat les principals referències ofensives de l'equip gironí.