«Tenim més il·lusió i ganes de MIC que mai després del tancament per la pandèmia». Així de sincer i d’engrescat es mostra Juanjo Rovira, director del MICFootball que, dos anys després de l’última edició es reprendrà el pròxim mes d’abril (del 12 al 17). La pandèmia ha fet ajornar les dues últimes edicions però enguany, l’organització ha posat fil a l’agulla i el torneig ja compta amb 300 clubs inscrits d’una trentena de països diferents. El MIC està acabant de concretar les seus definitives, tot i que la previsió és mantenir el format de les anteriors edicions i repartir la competició per diversos municipis de les comarques gironines.

«Es nota que hi ha ganes de MIC i una mostra n’és la inscripció d’equips de tot el món quan encara queden cinc mesos», afegeix Rovira que subratlla que el torneig complirà amb totes les mesures sanitàries establertes per garantir la seguretat dels participants. El MICFootball del 2022 també inclourà, per vuitè any, el torneig MICIntegra, enfocat a persones amb discapacitat intel·lectual.

El torneig, doncs, tornarà a omplir els camps de moltes localitats de la Costa Brava i també interiors, amb tot l’impacte econòmic que comporta per al territori. Pel MIC hi han passat alguns dels grans jugadors del moment com Leo Messi, Neymar, Salah o Brahim, a més a més de les noves estrelles emergents del Barça com Ansu Fati, Èric Garcia, Gavi o Nico González, entre altres.