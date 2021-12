Va marcar un gran gol, potser el més espectacular des que vesteix la samarreta del Girona, però Nahuel Bustos va acabar amb cara de pocs amics el partit del seu equip a l’estadi d’Ipurua. Perquè es va perdre (4-2), però també per culpa d’uns problemes musculars. Tot i jugar poc més d’una vintena de minuts, el davanter es va fer mal. El seu entrenador, Míchel Sánchez, va donar la primera pinzellada a la sala de premsa. «És veritat que ens falten alguns jugadors per lesió i això és un hàndicap que fa temps que estem arrossegant. A més, ens en faltaran encara més perquè Ibrahima Kébé ha vist la cinquena groga, han expulsat en Juncà i hem de veure Bustos com està perquè ha acabat el partit amb molèsties musculars».

Sembla ser que la zona del bessó és l’afectada, fins al punt de no poder caminar amb normalitat, fent-ho visiblement coix. La intenció del club és fer-li avui mateix les proves pertinents per saber de quina lesió es tracta i quin pot ser el temps estimat de baixa. Si el veredicte no és positiu, Nahuel Bustos es perdrà el partit de demà al camp del Calvo Sotelo Puertollano a la Copa del Rei, on de ben segur hauria sigut el davanter titular. A tot això, s’unirà a la llista de baixes, que no és pas curta, també pel següent compromís de Lliga, el dilluns que ve contra el Leganés a l’estadi.