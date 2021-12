Joan Laporta, president del Barça, assegurava ahir que l’anomenat Espai Barça és «una gran oportunitat» perquè el club pugui «seguir creixent i competint a un alt nivell» i va animar al soci blaugrana a participar en el referèndum telemàtic que se celebrarà el proper 19 de desembre i que ha de servir per autoritzar o no el finançament del projecte, que ascendira fins a 1.500 milions d’euros.

En una presentació celebrada a l’Auditori 1899 del Camp Nou, Laporta assegurava que l’Espai Barça «no és una despesa», sinó «una gran inversió que pot generar uns grans beneficis». L’actual directiva s’ha proposat «culminar el projecte» que va ser aprovat el passat 2014 «després d’haver fet totes les modificacions necessàries». Aquestes novetats contemplen una reforma integral del Camp Nou, que passarà a tenir una capacitat de 105.000 espectadors. També la construcció d’un nou Palau Blaugrana amb fins a 15.000 seients i un altre petit Palau amb una pista de gel. Ferran Reverter, director general del Barça, informava que els 1.500 milions de despesa es finançaran en 35 anys. D’aquests, 900 serviran per reformar el Camp Nou, 420 per construir el Palau Blaugrana i també el petit Palau, la pista de gel i un aparcament per autobusos; 100 per fer el campus, 60 per a inversions diverses i 20 per a un estadi, el Johan Cruyff, que ja està en funcionament.

El crèdit es tornarà amb uns 200 milions per any i les obres «no costaran diners al soci, no posaran en risc la gestió esportiva i mai s’hipotecarà el patrimoni del club com a garantia», afegia Reverter. El club desitja començar les obres del Camp Nou el 2022 i espera que estiguin acabades el 2025. El primer any, el tercer i el quart, l’estadi seguirà en funcionament, tot i que hi haurà una part inhabilitada per les obres. En el segon any, l’equip haurà de jugar en un altre estadi tota una temporada sencera. Reverter va explicar també que encara no han decidit quin estadi utilitzaran com a alternativa: «Està l’opció de Montjuïc, sempre ha estat aquí com a probable destinació. El que és segur és que no sortirem del nucli urbà de Barcelona».