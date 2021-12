El RCD Espanyol va despertar del seu somni el Solares-Medio Cudeyo (2-3) en un partit que va decidir Loren amb un triplet, encara que l’equip càntabre no va abaixar els braços fins al xiulet final i va buscar l’empat malgrat anar tres gols per sota en el marcador. El Solares, que milita a la Regional Preferent càntabra, va posar la por al cos als blanc-i-blaus al final d’un partit passat per aigua.