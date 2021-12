La nova jugadora nord-americana de l'Uni, Michaela Onyenwere, ha trepitjat avui per primera vegada el seu nou pavelló, poques hores després d'aterrar a Girona. Onyenwere s'integrarà pròximimament a la feina a les ordres d'Alfred Julbe tot i que per veure el seu debut encara caldrà esperar uns dies. Diumenge contra el Gernika encara no s'estrenarà i tampoc dijous que ve a Sopron a l'Eurolliga. El debut podria ser a la pista de l'Estudiantes.