El partit que el Sarrià havia de jugar dissabte a Ciudad Real ha quedat definitivament ajornat pel brot de Covid-19 a la plantilla del conjunt manxec. Els de Josep Espar han estat tota la setmana entrenant amb normalitat, tret d'un jugador que és positiu i està confinat. Veient que el partit no es podrà jugar, el club ha organitzat un entrenament diferent dissabte al matí en què els equips de minihandbol, aleví i infantil podran compartir una estona amb els jugadors del primer equip de Divisió d'Honor Plata. La sessió començarà a 2/4 de 10 del matí i s'allargarà fins a les 12. L'entrenament conjunt durarà una hora i mitja aproximadament i llavors hi haurà xocolatada per als participants. A partir de 2/4 d'11 els jugadors del primer equip faran la sessió d'entrenament corresponent a portes obertes per als que hagin vingut, socis i públic en general.