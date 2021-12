Els 14 clubs que conformen la Comissió Delegada de LaLiga, seguint el mandat establert a l’assemblea del passat 12 d’Agost, han ratificat per unamitat el suport a LaLiga Impulso, l’acord estratègic aconseguit amb el fons d’inversió CVC per a impulsar el creixement global de LaLiga i els seus clubs. L’acord de LaLiga Impulso, que ja va ser aprovat per unanimitat el mes d’agost passat, s’ha reformulat per adaptar-ho a la participació de 39 dels 42 clubs de LaLiga que s’hi han adherit. Aquest ajust no modifica la valoració econòmica de LaLiga que es manté en 24.250 milions d’euros. Un cop aprovat per la Comissió Delegada, l’acord serà presentat per a la ratificació en l’Assemblea Extraordinària convocada per al pròxim 10 de desembre.

La nova formulació garanteix l’absència d’impacte entre els clubs no participants. Per a la resta, aquesta injecció de més de 1.990 milions d’euros compromet als clubs a destinar fins al 70% dels recursos a inversions vinculades a infraestructures, desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, estratègia de comunicació, pla d’innovació i tecnologia i pla de pla de desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials, podent disposar de fins a un 15% addicional per a la inscripció de jugadors i l’altre 15% per a deute financer.