Alejandro Gómez Martín, Chele, exjugador del Peralada -llavors filial del Girona- la temporada 2017-18, ha estat condemnat per un delicte de lesions greus a una multa de 1.080 euros per haver propinat «una forta puntada de peu» a una noia de 19 anys a la sortida d’un bar musical de Girona. La sentència és ferma i sense possibilitat que Chele hi recorri. A més a més, l’exfutbolista del Girona, que enguany juga al Toledo després d’haver passat pel Llagostera i el Don Benito, haurà de pagar també una indemnització de 4.793,97 euros en concepte de costos i responsabilitat civil. Cal recordar que en primera instància la indemnització es va fixar en 3.626,17 euros i la sentència apel·lada a l’Audiència l’ha incrementat un 30% més. Amb el veredicte, queda demostrat que el jugador va discutir al guarda roba del bar de copes de la ciutat i, un cop a fora, li va etzibar una puntada de peu que li va provocar «fractures al cúbit i al radi del braç esquerre».

Els fets van passar el març del 2017. La noia va posar la denúncia a la policia local la mateix nit dels fets sense saber identificar l’agressió. Un parell de dies més tard, la víctima va fer una ampliació de la denúncia als Mossos d’Esquadra aportant una fotografia de Chele que havia trobat a les xarxes socials de lloc. El dimarts 28 a Olot, el jugador va jugar la final de la Copa Catalunya amb el primer equip del Girona contra el Nàstic i, quan va tornar a Girona, on vivia, passada la mitjanit va ser detingut. Chele va passar la nit a la comissaria. El jutge va prendre declaració al futbolista i, posteriorment, el va deixar en llibertat amb càrrec pel delicte de lesions. Ara, el judici l’ha condemnat per un delicte de lesions greus a una multa de 6 mesos a raó de 6 euros al dia (1.080 euros). Aquesta sentència li suposarà a Chele comptar amb antecedents penals. A més a més, el futbolista s’haurà de fer càrrec dels costos i la responsabilitat civil amb una indemnització que arriba als 4.751 euros. Format al planter de l’Atlètic de Madrid, Chele, que ara té 26 anys, ha passat pel Terrassa, Peralada-Girona B, Llagostera, Moralo i Don Benito abans de fitxar aquest estiu pel Toledo, de 2a RFEF.