El president del FC Barcelona, Joan Laporta, es va mostrar convençut que si finalment l’atacant francès Osumane Dembélé accepta l’oferta de renovació del club català, «pot arribar a ser un jugador de referència».

«Dembélé és un jugador molt important per a nosaltres que ens pot donar molt més del que ha donat», va insistir Laporta. L’internacional francès finalitza contracte el proper 30 de juny i, de moment, l’acord entre les parts per renovar sembla llunyà. «La negociació té un procés, més lent del desitjat per la nostra banda, i estem en això. Continuem treballant perquè segueixi. La situació contractual és la que és i és la que ens hem trobat, però tenim com a repte que continuï», ha reconegut Laporta.

El màxim mandatari blaugrana, no obstant això, no va voler parlar de l’interès pel davanter valencià del Manchester City Ferran Torres, el possible recanvi de Dembélé si aquest finalment acaba no renovant. I va recordar que, per fitxar a l’hivern, primer caldrà vendre. «No podem oblidar que hi ha un marge salarial molt reduït i, per a això, primer hem d’ampliar-lo, i l’única forma d’aconseguir-ho és amb la sortida d’alguns jugadors», ha argumentat.

En qualsevol cas, i més enllà de les altes i les baixes, el president barcelonista confia que Xavi Hernández tregui el màxim rendiment possible a l’actual plantilla ja que, segons ell farà «que sigui més eficient».