Marc Gasol ha tingut el debut somiat amb el Bàsquet Girona, amb una plàcida victòria (89-47) i una gran actuació. Tretze anys i set mesos després del seu últim partit oficial a Fontajau amb l'Akasvayu a l'ACB, avui ha tornat a jugar un partit oficial en l'escenari que el va veure explotar com a jugador, ara amb l'equip que va fundar el 2014 i que presideix. Partit no n'hi ha hagut, perquè l'Osca, cuer de la LEB Or, ha demostrat el perquè de la seva situació. Fontajau ha assistit a una festa del bàsquet que ha posat uns 3.500 espectadors a la grada en la millor entrada en molts anys en un partit masculí, i Gasol ha demostrat que a la segona divisió espanyola serà determinant. El debut del nou tècnic Jordi Sargatal a casa també ha servit per trencar la ratxa funesta de set derrotes seguides que havia costat el càrrec a Carles Marco.

Gasol ha sortit de titular, ha anotat els primers punts a 5:52 del final del primer quart (12-3) i ha acabat sortint per la porta gran amb dobles figures: 19 punts i 16 rebots (també ha rebut 7 faltes en els 21 minuts jugats), per 39 de valoració. El pivot ha gaudit i ha fet gaudir, responent a l'expectació que havia generat el seu retorn a Girona després de 13 anys triomfant a l'NBA. Partit n'hi ha hagut poc. El Girona, molt centrat, no ha donat opció a l'Osca, que al final del primer quart ja perdia 24-9, i al descans queia de 20, 41-21. L'equip local encara no en tenia prou i al tercer quart, amb un festival de triples (un de Gasol), robatoris, contraatacs i esmaixades ha marxat de 34 (62-28) a menys de cinc minuts per tancar aquest parcial. S'ha entrat als últims 10 minuts amb un 66-35 i tot dat i beneït i el públic aclamant el seu ídol després d'una acció de 2+1 que posava el 69-35, abans que tot el pavelló comencés a fer l'onada. Al final el triomf va ser sonat, 89-47.