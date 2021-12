El primer partit de Marc Gasol amb el Bàsquet Girona, el club que va fundar el 2014 i que presideix, reuneix aquesta tarda uns 4.000 espectadors a Fontajau. Gasol ha sortit de titular i ha fet els seus dos primers punts a 5:52 per acabar el primer parcial per situar un 12-3 provisional. El rival, l'Osca, és el cuer de la LEB Or i representa una magnífica ocasió pel Girona per trencar la ratxa de set derrotes seguides que acumula. Al descans, l'equip guanya 41-21: Gasol, en 12 minuts, ha fet 6 punts i ha capturat 11 rebots, col·leccionant un 18 de valoració.