El partit que el Sarrià havia de disputar aquest dissabte a Ciudad Real va ajornar-se ahir pel brot de coronavirus que pateix la plantilla del conjunt manxec. Aprofitant que els de Josep Espar no jugaran aquest cap de setmana, el club ha organitzat un entrenament «especial» que tindrà lloc dissabte pel matí al pavelló de la UES (9.30 h). Els equips de minihandbol, aleví i infantil podran compartir una estona amb els jugadors del primer equip de la Divisió d’Honor Plata. Quan acabi la sessió d’entrenament conjunt, hi haurà xocolatada per als participants. Mentre que després s’exercitarà a portes obertes l’equip d’Espar.