La capitana del FC Barcelona Alexia Putellas ha assegurat que després de guanyar l'equip el triplet la passada temporada i aconseguir ella una històrica Pilota d'Or aquesta setmana vol formar part d'un conjunt que marqui "una era" i que sigui recordat en la història del món de l'esport, motiu pel qual aspira a, primerament, repetir títols de club i, després, acceptar de grat el que vingui en l'aspecte individual.

En una entrevista a Europa Press, Alexia ha reconegut que li agradaria formar part d'un equip d'ensomni. "M'agradaria marcar una era i ens hem proposat totes ser un Barça que tothom recordi. I en l'esport en general, no només al món del futbol: ser un equip que marqui una època", ha assegurar des de la gespa de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.

Alexia, a qui Nike ha homenatjat després de guanyar dilluns passat la Pilota d'Or, la primera de la història per a una futbolista espanyola, ha assegurat que és la capitana i potser la bandera d'un equip complet en què tots els rols es tenen en compte. "Sóc la capitana, sí, però hi ha diferents rols, tots importants i això ho respectem moltíssim i és una de les fortaleses de l'equip", ha manifestat.

Pel seu futbol, per la seva visió de joc, pels seus gols i assistències ha guanyat una Pilota d'Or que podria ser la primera, perquè encara està en la plenitud de la seva carrera als 27 anys. "Col·leccionista de Pilotes d'Or? No sé què passarà però el meu objectiu és tornar a aconseguir el triplet i els èxits de l'any passat", ha assegurat ambiciosa.

"És el que més feliç em fa. És molt difícil tornar a guanyar després de guanyar-ho tot, però creure que encara tenim marge de millora és el millor. Cal continuar treballant i gaudint i que vingui el que hagi de venir", ha assenyalat la de Mollet del Vallès, gran artífex sobre la gespa i punta de llança del millor Barça Femení de la història.

Va sentir "molta felicitat i molta emoció" en escoltar el seu nom com a guanyadora de la Pilota d'Or, sobretot perquè molta gent s'ha "alegrat", ha assenyalat Alexia, que no va poder somiar de petita en aquesta gesta perquè, literalment, "no existia". "Per això és tan important que els grans premis i grans clubs liderin aquest canvi que ja ha començat", ha aportat.

Un canvi cap a la igualtat en el futbol, en què es deixi de distingir el futbol masculí i el femení almenys quant a recursos i possibilitats entre uns i altres. "Cal seguir aquest camí perquè les nenes puguin tenir el somni de ser futbolistes professionals i guanyar una Pilota d'Or com la meva", ha apel·lat.

"A mi no em canvia en res aquesta Pilota d'Or, la meva vida continua sent la mateixa i la meva passió també, que és aixecar-me cada matí per anar a entrenar i aconseguir els objectius amb les meves companyes. No canvia res més que donar més visibilitat a mi i a les meves companyes", ha reconegut.

Una sortida frustrada coma a trampolí a la cimera

Alexia s'ha sincerat i, en ser preguntada en quin moment de la seva vida va començar a guanyar aquesta Pilota d'Or, n'ha apuntat un de ben clar: quan va valorar el deixar el Barça i el club li va donar plena confiança perquè creixés com a futbolista com ho ha fet i, amb ella, un club que ha evolucionat amb el seu lideratge i talent.

"Hi ha un moment en què vaig fer un 'clic' al Barça, després de tres o quatre anys sense guanyar la Lliga. Vaig pensar que era moment de fer un pas endavant o de sortir del club al que estimo per no perjudicar-lo. Em vaig prestar a sortir perquè el Barça guanyés i el club em va dir que no, que confiaven en mi perquè era una jugadora molt important. I a partir d'aquella reunió va començar tot això", ha reconegut.

Un altre punt clau en la seva vida és la mort del seu pare, que la va portar a refugiar-se en la pilota i a donar-ho tot al terreny de joc. "Sens dubte, quan va morir el meu pare el meu refugi va ser el futbol, era on volia passar molt de temps i estava a gust entrenant. Vaig començar una nova vida", s'ha sincerat.

Va aprendre de tot això per passar de ser la nena, en singular, que jugava a futbol a l'esbarjo a ser 'La Reina' de tot un Barça. "De la nena que va començar a jugar a futbol queda tot dins meu, perquè al final és una evolució. Et van passant coses, vas aprenent, et vas formant i encara ara aprenc coses", ha valorat.

"Em queda moltíssim d'aquella nena, com voler que hi hagi naturalitat en el futbol i el practiquin nois i noies per igual. Sóc optimista i crec que en el futur hi haurà naturalitat i igualtat d'oportunitats. Ja s'estan fent les coses bé, seguin un bon camí. Quan em retiri, espero que hi hagi igualtat", va augurar.

Un sentiment d'una capitana, d'una líder com l'ha definit l'excapità Carles Puyol en aquest acte privat de Nike al qual només ha tingut accés Europa Press. Alexia accepta ser una referent, però únicament perquè li ha vingut ser-ho de manera natural, sense buscar-ho.

Una referent "natural" i implicada amb la igualtat

"Ser referent és una cosa que es va donant. La passió real, però, és la d'entrenar, jugar, competir... Ser referent ho has d'anar acceptant perquè tens una responsabilitat que has d'assumir de cara a futures generacions, però l'objectiu de pretendre ser un referent no existeix. Són coses que passen", ha explicat.

Com també passa que sigui una de les jugadores que més fotos es fa amb els aficionats i que més autògrafs signa. "Sóc conscient que aquesta nena o nen que em demana una foto, un dia vaig ser jo i li demanava a Iniesta, Xavi, Valdés o Puyol. Ara me les demanen a mi i jo estic encantada", ha manifestat.

Un Xavi del campus al qual va acudir diversos estius sent nena per aprendre del de Terrassa. Continua tenint relació amb l'ara primer entrenador de l'equip masculí. "Era un crack jugant, és molt bo com a entrenador i com a persona és un '10'. Per igualar-lo al camp em queda molt, és una llegenda del club com Puyol o Iniesta. Si quan em retiri he aconseguit alguna cosa semblant serà motiu per estar molt orgullosa", ha reconegut.

Ara per ara, és 'La Reina' del vestuari blaugrana. Un sobrenom que no li agradava al principi, quan les seves companyes li van posar, però que va acabar per acceptar i que ara li fa tenir fins i tot una corona i unes botes daurades gràcies a Nike.

"Al vestuari sempre em diuen que faran una estàtua al club, perquè totes saben que sóc molt del Barça i estic molt a gust amb la filosofia del Barça. Al vestuari van començar amb la broma de 'La Reina' i mira on ha arribat", ha apuntat entre riures la primera espanyola que aconsegueix una Pilota d'Or, una de les primeres peces al costat del triplet amb què marcarà aquesta era que anhela.