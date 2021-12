Diferents analistes consideren “inviable” el denominat Projecte Sostenible, presentat pel Reial Madrid CF, Atlethic Club i FC Barcelona el passat 2 de desembre, enfront del Pla Impuls de LaLiga.

Els experts, en realitzar una comparativa entre totes dues alternatives, consideren que “el lògic seria presentar informes financerament correctes, madurs i que no continguin errors manifestos de processament o càlcul”, conclouen.

El finançament que proposa el Projecte Sostenible, elaborat per Key Capital, que va col·laborar en el projecte de la Superlliga, se sustentaria en un préstec atorgat per Bank of America, HSBS i JP Morgan. Els experts insisteixen que “es tracta de dues transaccions molt diferents en naturalesa, risc i potencial per als clubs i societats anònimes esportives” perquè “com millor sigui l'evolució del negoci (aspecte que podria produir-se amb el Pla Impuls, amb la incorporació d'un soci industrial i estratègic, però difícilment amb el Projecte Sostenible, comptant amb tan sols creditors financers ordinaris), menor serà el cost implícit diferencial per als clubs i societats anònimes derivats del Pla Impuls”.

A més, consideren que “la proposta del Projecte Sostenible seria inviable amb contingències potencials com una Superlliga, implicant a més que els recursos rebuts per molts dels clubs i societats anònimes haurien d'anar destinats previsiblement a la cancel·lació del deute actual en vigor, amb el que impossibilitaria implementar el pla de creixement implícit en el Pla Impuls”.

LaLiga porta més d'un any amb l'operació coneguda com a Pla Impuls, una proposta vinculant i assegurada per CVC, un dels inversors financers i industrials més rellevants de l'escena internacional des de fa dècades, amb una llarga trajectòria en l'àmbit de l'esport professional. Enfront del Pla Impuls, el denominat Projecte Sostenible “no és una proposta vinculant, ni tan sols indicativa de finançament”. El plantejament no ve subscrit pels inversors que participarien eventualment en la transacció sinó que és “promoguda per un intermediari o assessor financer, Key Capital Partners, que el seu CEO, Anas Laghrari, és també el CEO de la Superlliga, però no existeix constància que estigui aprovada pels comitès interns corresponents de les entitats a les quals al·ludeix”.

El Pla Impuls és una operació estratègica d'aportació de recursos propis per part de CVC per un termini contractual de 50 anys, per contra, el presentat com a Projecte Sostenible és una operació financera de deute, sustentada en una titulització o venda de drets de crèdit futurs a un termini de 25 anys.

Finalment, segons els analistes financers el Pla Impuls comporta incorporar com a soci de LaLiga a un actor financer i industrial (CVC) a un cost per sota d'altres operacions financeres d'equity existents en el mercat, amb una rendibilitat condicionada a la capacitat de fer créixer “el negoci de LaLiga substancialment per sobre de l'escenari previst en absència de la seva participació”. Es produiria una alineació dels interessos en el llarg termini amb els clubs i societats anònimes de LaLiga, amb els quals “compartiria el risc subjacent del negoci a canvi d'un percentatge minoritari del rendiment futur, no d'una quantitat fixa i exigible (com passa amb el Projecte Sostenible)”.

“Es tracta, per tant, d'una transacció d'equity, marcadament diferent d'una operació de deute com la que subjau en el Projecte Sostenible, en la qual els inversors finals no actuarien com a socis, sinó com a creditors amb drets a una contraprestació fixa, incondicional i irrevocable al llarg de 25 anys”, conclouen.