Al Barça se li apropa el partit de Lliga de Campions contra el Bayern de Munic de dimecres vinent, en el qual es jugarà el pas als vuitens de final, però abans ha d’afrontar el perillós partit de Lliga contra el Betis d’aquesta tarda al Camp Nou (16.15 h). Els de Xavi Hernández tenen l’opció d’aconseguir per primera vegada aquest curs tres victòries consecutives. Els mals resultats d’abans de l’arribada del tècnic egarenc han provocat que ara mateix el conjunt blaugrana estigui a 13 punts del líder, el Reial Madrid, encara que amb un partit menys.

«Per les urgències que tenim, cada partit serà vital per nosaltres i els haurem d’afrontar tots com una final, el de demà -avui per al lector- i també el del proper dimecres a Munic», va dir Xavi a la roda de premsa. Una setmana més no han arribat bones notícies des de la infermeria blaugrana. La recuperació d’Ansu Fati de la seva lesió al bíceps femoral de la cama esquerra avança tan ràpid com s’esperava i segueix sense entrenar-se amb el grup: «Està fent un esforç extraordinari i demostra un compromís i implicació tremenda que emociona, però no tornarà fins que estigui al cent per cent. Hem anat forçant jugadors quan no tocava i al final els hem anat perdent. I a ell no podem perdre’l».

D’altra banda, Sergi Roberto finalment serà intervingut de la seva lesió al bíceps femoral de la cama dreta a Turku (Finlàndia) i el seu procés de recuperació el podria deixar diversos mesos fora de combat. A més, segueixen de baixa Pedri, Martin Braithwaite i el Kun Agüero. La bona notícia per a Xavi és que dos jugadors que han tornat recentment de les seves respectives lesions, Ousmane Dembélé i Sergiño Dest, han comptat amb una setmana neta per recuperar el ritme al costat dels seus companys i ja podrien ser titulars contra el Betis, «un gran equip, molt treballat» i també «un rival directe», recordant que està per davant dels blaugranes a la classificació.