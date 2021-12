Tres positius per coronavirus al Sabadell van fer perillar el partit d‘aquesta tarda a l’estadi Palamós-Costa Brava (17 h). Com que van saber-se ahir i ambdós clubs plantejaven l’opció de jugar-lo, la Federació va considerar que el més oportú era seguir amb el pla establert. Així doncs, el Costa Brava rebrà el conjunt arlequinat, que també se situa en zona de descens a la classificació i acaba de ser eliminat de la Copa del Rei pel Sanluqueño, amb l’objectiu de trencar una ratxa de quatre derrotes consecutives -només a sumat 1 punt dels últims 27 en joc- per deixar de ser cuer.

«Tenim ganes de competir. L’equip va fer un canvi a Sevilla, millorant el concepte, el treball i l’aspecte defensiu, que ens ha estat penalitzant fins ara. Penso que cada dia anem creixent a nivell de joc, però ens falta refermar-ho amb un resultat que ens doni confiança», va explicar el segon entrenador Òscar Álvarez. Malgrat la situació, que és delicada, Álvarez va afegir que «els jugadors estan donant un pas endavant i estan implicats»: «La sensació és que quan acaben els partits podem mirar-nos a la cara perquè ho donem tot. Estic convençut que ho traurem endavant».