Tot van ser flors i violes ahir a Fontajau, amb Marc Gasol fent de protagonista principal d’una nit històrica i l’Osca, el cuer de la LEB Or, actuant de convidat de pedra. El Bàsquet Girona va escombrar un rival inexistent gairebé sense adonar-se’n, i tots els focus van apuntar en la mateixa direcció: En l’actuació enlluernadora del pivot i president el dia que tornava a jugar un partit oficial a Fontajau, el pavelló on va explotar 13 anys enrere, ara defensant els colors de l’equip que va fundar el 2014, en els 4.000 aficionats que van acabar entregats a la màgia del seu ídol, i en l’optimisme que, de cop i volta, sembla generar un equip que, tampoc ho oblidem, venia d’encadenar set derrotes seguides i havia destituït Carles Marco com a entrenador.

19 punts, 16 rebots, 7 faltes rebudes i 39 de valoració. Aviat està dit. Aquesta va ser la carta de presentació de Marc Gasol a la LEB Or just quatre mesos després d’haver disputat contra els EUA, als Jocs de Tòquio, el seu darrer partit oficial. I això que, com deia el nou tècnic Jordi Sargatal a la sala de premsa, Gasol tot just està encara «en pretemporada» i per això havien pactat un timming de joc que va ser de mig partit (21 minuts). En va tenir prou i de sobres l’exjugador dels Grizzlies, els Raptors i els Lakers. Quan es va retirar a poc menys de cinc minuts del final feia estona que el partit s’havia acabat i tot es reduïa a una exhibició dels locals i la seva nova estrella. Gasol havia protagonitzat un 2+1 que situava el 73-38 al marcador, va aplaudir el públic girant-se cap a tots els cantons de la grada i va agafar lloc a la banqueta mentre la grada de Fontajau l’aclamava, corejava el seu nom i intentava fer l’onada. Com si (parlant de bàsquet masculí), el temps no hagués passat i Girona seguís sent una plaça amb el pedigrí que ha aconseguit, i manté, el bàsquet femení.

Del partit se’n pot escriure molt poc. Amb una bona defensa el Girona en va fer prou per desmuntar un rival que ja arribava a Fontajau força atrotinat, i al final del primer quart tot estava ja dat i beneït amb un marcador de 24-9. Al descans els locals ja dominaven de 20, 41-21, i en el tercer quart l’espectacle ja va ser total, amb robatoris de pilota, contraatacs, triples i esmaixades que van disparar l’avantatge fins els 34 punts (62-28) a menys de cinc minuts per tancar aquest parcial. Es va entrar als últims 10 minuts amb un 66-35 i el públic aclamant el seu ídol i ja més pendent de cantar, saltar i il·lusionar-se amb l’equip que cap altre cosa. Al final el triomf va ser sonat, 89-47, consignem aquí que ben secundat pels punts de Vila (12), Sevillano (11) i Franch (10) i la presència de Jawara cada vegada més regular després d’haver-se perdut sis partits aquest curs. L’enlluernadora estrena de Marc Gasol va ser un fet. Ara queda veure si contra rivals de més pes, com el Palència divendres que ve, el Bàsquet Girona seguirà engrescant. El que està clar és que si ho aconsegueix, al darrere hi ha una afició expectant amb ganes de bàsquet. De femení, per descomptat, i des d’ara, també, d’un equip masculí que somia recuperar per la ciutat l’esplendor perdut.