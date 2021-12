Michaela Onyenwere no debutarà amb l'Spar Girona en el partit de demà davant el Gernika (18h). La nord-americana ja entrena amb l'equip, però està pendent de passar la revisió mèdica per poder jugar. De fet, Laura Antoja ha estat contundent en la prèvia del partit i ha dit que «demà no debuta» i també ha afegit que «encara passaran uns dies per veure-la jugar».

Onyenwere s'havia d'incorporar als entrenaments d'Alfred Julbe l'octubre després de finalitzar la temporada a la WNBA, però una lesió al dit de la mà va fer que passés per quiròfan i retardar la seva arribada a Girona. Ara, la nord-americana està pendent de passar la revisió mèdica per poder debutar, per fi, amb l'Uni. Descartada per jugar dijous a la pista del Sopron en l'Eurolliga -perquè l'equip només pot tenir dues jugadores no europees inscrites i ja té a Burke i Gardner-, caldrà veure si pot arribar pel partit del pròxim diumenge a la pista de l'Estudiantes.