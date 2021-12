El Palafrugell té aquest vespre un test d’allò més exigent a la pista del Liceo (20 h), el segon classificat de l’OK Lliga i que només és superat pel Barça. Malgrat la dificultat de sumar davant el conjunt gallec, els empordanesos confien sobreposar-se a les dues derrotes consecutives que encadenen per esgarrapar com a mínim l’empat i sortir de la part baixa de la classificació. El Palafrugell és penúltim amb els mateixos 6 punts que el cuer Alcobendas i necessita capgirar la dinàmica el més aviat possible.