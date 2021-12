Un gol de Juanmi quan faltaven dotze minuts pel final va provocar la primera derrota del Barça amb Xavi Hernández a la banqueta blaugrana. Tres punts pel Betis en el Camp Nou i desfeta d’un equip que s’allunya encara més de la lluita per la Lliga i, per postres, marxa amb les pitjors sensacions possibles per afrontar el transcendental partit contra el Bayern, on es jugarà la seva continuïtat a la Lliga de Campions.

I això que els primer minuts prometien pels de casa. Coutinho, una de les novetats en l’onze titular, va mostrar-se molt actiu només començar. Primer, amb un xut molt desviat des de la frontal, i poc després, en rematar al primer pal una centrada per baix de Jordi Alba que Rui Silva va detenir en dos temps. Va ser una arrencada il·lusionant que es va diluir, com tota l’ofensiva blaugrana, quan el Betis es va situar al damunt de la gespa del Camp Nou i va començar a lluitar-li al seu rival la possessió de la pilota.

Bellerín xutava un xic alt passat el quart d’hora i els visitants començaven a incomodar el Barça, amb Canales apareixent entre línies i Willian José guanyant l’esquena a la defensa blaugrana en més d’una ocasió. El partit baixava en ritme i revolucions, els locals no treien la pilota fluida, Memphis no servia com a referència ofensiva, Nico encadenava falta rera falta i el Betis, mentrestant, se sentia cada vegada més còmode amb l’insípid guió.

Gavi, lesionat

A tot això se li sumava l’infortuni, que tornava a furgar en la ferida d’un Barça que patia una nova lesió. Gavia va haver d’abandonar el terreny de joc al damunt d’una llitera, commocionat i amb problemes de mobilitat, després de rebre al cap una pilotada de Bellerín. L’inesperat contratemps del jove futbolista, rellevat per Riqui Puig, va deixar tocat el conjunt blaugrana, que va veure com el seu rival gaudia de dues molt bones ocasions per marcar, sense fortuna això sí, abans del descans.

La segona meitat encara hauria pogut començar pitjor, però per fortuna pels interessos del Barça el VAR va anul·lar un gol de Juanmi per fora de joc. L’ensurt va despertar la graderia del Camp Nou, animada també per l’entrada de Dembélé i Frenkie de Jong. El francès va desbordar només saltar a la gespa i va gaudir de dues bones arribades. Després, cop de cap de Lenglet a les mans de Rui Silva per dues rematades més de Dembélé que no van trobar porteria per ben poc. Semblava que el primer gol dels de casa estava a punt de caure, però va ser llavors quan el que va arribar va ser el 0-1 en un contracop de llibre conduït de manera excel·lent per Canales, que va cedir la pilota a Tello, abans aquest de regalar-la a Juanmi, que va superar la mitja sortida de Ter Stegen.

El gol del Betis va enfonsar el Barcelona, que tot i gaudir d’un xut franc d’Ez Abde just després, ja va mostrar-se del tot incapaç de generar més perill per intentar, com a mínim, empatar el partit. En una mica més de deu minuts, no va poder trencar la defensa del seu rival i ni tan sols va posar a prova el porter Rui Silva. Una derrota dura, la primera de Xavi com a entrenador. I just abans de visitar el Bayern de Munic.