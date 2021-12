L’efecte Marc Gasol ha arribat a Girona. Ja es va veure amb la contundent victòria del Bàsquet Girona sobre l’Osca (89-47) amb 19 punts, 16 rebots i 39 de valoració pel pivot de Sant Boi de Llobregat. És evident que l’aterratge del també president del club a la plantilla farà que l’equip pugi el nivell, però també farà pujar l’assistència de públic a Fontajau o, almenys, ho va fer divendres, quan el pavelló gironí va acollir uns 4.000 espectadors en l’estrena de Gasol amb la samarreta del Bàsquet Girona.

Feia molts anys que un enfrontament de bàsquet masculí no aplegava tanta quantitat de públic a Fontajau. L’últim cop va ser el 27 de desembre de 2009, fa gairebé 12 anys, quan llavors el Club Bàsquet Sant Josep va rebre el CAI Saragossa en un partit, també de LEB Or, que va acabar amb victòria del conjunt aragonès. Aquell dia, el pavelló gironí va acollir un total de 4.500 espectadors i, fins divendres, amb 4.000 aficionats, no s’havia vist un Fontajau fent tant de goig en un partit de bàsquet masculí.

Tot i així, Fontajau sí que s’havia emplenat en altres cites més enllà del bàsquet masculí. En aquest cas, fa set dies es va omplir per primer cop després de l’esclat de la pandèmia amb la disputa del Catalunya Stars, de patinatge. En bàsquet, l’última vegada que el recinte s’havia omplert -fins i tot amb la grada jove- va ser amb la disputa de l’Spar Girona-Perfumerías Avenida el febrer del 2020, just abans del confinament a causa de la Covid-19. De fet, en els últims anys han estat els partits de l’Uni el que més ha engrescat al públic gironí a anar a Fontajau, ja que tothom recorda el primer títol de la Lliga Femenina de l’any 2015 amb el pavelló ple, o el primer duel de la final de 2019 que es va acabar decidint a Salamanca.

Sigui com sigui, els gironins i gironines tenen un nou motiu per anar a Fontajau, Marc Gasol. No cada dia es pot veure a un jugador que ha guanyat Mundials, Europeus i, fins i tot, un anell de l’NBA sobre la pista. Divendres, els 4.000 aficionats ja van demostrar interès pel bàsquet masculí. Està per veure si és flor d’un dia.