El Gernika s'ha imposat aquesta tarda a l'Spar Girona (62-63) en un partit que s'ha decidit a la pròrroga. L'Uni havia estat capaç de capgirar un marcador advers de 40-48 al final del tercer període, però en el temps extra les basques han imposat el seu caràcter i s'han emportat el duel. Rebeka Gardner ha tingut l'últim llançament per fer que la victòria es quedés a casa, però la nord-americana ha llançat molt forçada i la pilota no ha tocat cistella.

I tot, en un enfrontament on s'han imposat les defenses, amb pocs llançaments còmodes, i la lluita, molta lluita perquè cap equip donava una pilota per perduda. I en aquest duel tan intens ha estat el Gernika el que n'ha acabat sortint victoriós. De fet, les basques han dominat durant bona part el marcador, fins que Drammeh, amb un triple ha posat a les gironines per davant després de molt temps (52-50). Al final, però, semblava que cap dels dos equips volgués guanyar i el partit anava a la pròrroga (56-56).

Un parcial de 6-0 en el temps extra capgirava el marcador per l'Uni en el temps extra (62-60), però el Gernika ha estat més encertat al final des de la línia de tir lliure i s'ha acabat emportant el triomf.