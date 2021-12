L’Olot intentarà avui deixar enrere els tres últimes jornades on només ha pogut sumar dos punts de nou en joc. Per trencar aquesta mala dinàmica, els homes entrenats per Albert Carbó viatgen fins a l’estadi del Sant Andreu (12.30) amb l’única baixa del defensa central Oriol Ayala. Amb dos punts menys (20) que els garrotxins, els quadribarrats ocupen la sisena posició i arrriben a l’enfrontament després d’empatar a 2 contra el Vilassar.