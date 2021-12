L'olot ha viatjat fins al camp del Sant Andreu amb l'objectiu de sumar els tres punts i superar el Girona B a la classificació. En un partit on la mitja part ha acabat deserta de gols, el davanter Arranz ha fet un doblet a la represa per encarrilar els tres punts als seus. Quan restaven pocs minuts Ferran López ha certificat el triomf dels homes entrenats per ALbert Carbó.