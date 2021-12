El Palafrugell continuarà una setmana més en zona de descens després de perdre a la pista del Liceo (6-1), segon classificat de la lliga i que només han perdut un partit i empatat un altre dels deu que ha jugat. El conjunt entrenat per Xavier Garcia Balda, que fa més de dos mesos que no guanya, va plantar cara a tot un referent a la competició i el va posar contra les cordes amb l’1-1 marcat per Jordi Burgaya. Al descans els gallecs dominaven per 2-1, però no va ser fins en l’últim quart d’hora que van encarrilar el partit, quan al Palafrugell se li va acabar la benzina.