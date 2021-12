I de fons, les mítiques bandes sonores de Tiburón i Psicosis o La Marxa Imperial d’Star Wars. L’encarregat de la megafonia de Fontajau no va poder estar més encertat en posar aquestes melodies durant el partit per recordar que l’enfrontament era tens i vibrant. I va ser difícil, molt difícil per un Spar Girona que es va veure superat pel caràcter basc del Gernika (62-63), en un partit molt rocós i que es va decidir a la pròrroga. I si la banda sonora del partit la van posar John Williams o Bernard Hermann i, òbviament, el públic de Fontajau que va animar de valent per intentar que el seu equip guanyés, el guió del duel semblava escrit pel mateix Alfred Hitchock. Misteri i suspens fins al final, per veure si aquella pilota entrava o no i que feia cridar a algun aficionat amb un «ai!». L’Uni havia capgirat un marcador en contra de vuit punts en el tercer període (40-48) i s’havia posat per davant a la pròrroga (62-60). Gardner, però, en l’última acció, amb 62-63, no va estar precisa en el llançament i la victòria volava cap a terres basques.

D’aquesta manera, es va posar punt final a una ratxa de cinc victòries de l’Spar Girona després de la finestra FIBA. Les de Julbe havien donat un cop sobre la taula guanyant fa una setmana al Würzburg de Salamanca que l’havia col·locat, de nou, a l’estela del Perfumerías Avenida, i amb el mateix balanç que València. Però la derrota d’ahir, la tercera de la temporada (València a casa i la inesperada ensopegada a Logronyo) fa que l’equip torni a veure’s tercer en la classificació i amb dues victòries menys que les de Roberto Íñiguez i una menys que les valencianes. Tot, en un partit on Julbe va poder comptar amb poques jugadores de rotació per les baixes de Frida Eldebrink i María Araújo per lesió. També va voler remarcar el tècnic la baixa de Júlia Soler, que estarà tot el que queda de temporada a La Seu, i falta per veure quan arriba a debutar Michaela Onyenwere. Julbe va explicar que s’ha de ser pacient amb ella, perquè just s’acaba de recuperar d’una lesió del dit de la mà. Caldrà veure ara com afronta el partit de dijous a l’Eurolliga contra el Sopron, en principi, amb les mateixes jugadores que van jugar ahir.

En el duel amb el Gernika les gironines van fallar més de l’habitual i el seu rival va portar la iniciativa durant bona part dels minuts. Ni un parcial de 9-0 en el primer quart que feia preveure un canvi de rumb (16-12) va espantar el conjunt dirigit per José Mario López, que semblava que tenia la mida presa a les de Julbe i va arribar a dominar de vuit punts al final del tercer quart (40-48). Però l’Uni va fer el que semblava complicat, capgirar aquest marcador en contra. Amb l’empenta de Fontajau, l’equip es va animar, i un triple de Drammeh posava a l’equip per davant després de molts minuts (52-50). Però ni molt menys el partit estava decidit perquè les basques no donaven el braç a tòrcer (55-56). Reisingerova anotava un dels dos tirs lliures per empatar el partit a 56 quan faltava un minut. I en els següents atacs el marcador no es va moure. El Gernika fallava, però Drammeh també ho feia des de la línia del 6’75. En l’últim ataca visitant, Higgs errava sobre la botzina i el duel anava a la pròrroga.

En el temps extra, les de Julbe també van remar a contracorrent per aixecar un 56-60 en contra (62-60) i, fins i tot, Gardner, primer, i Reisingerova, després, van tenir un llançament per posar al seu equip quatre amunt, però van fallar. I van ser el tirs lliures de Roundtree que van tornar a posar les basques per davant (62-63). Primer, anotant un dels tres tirs lliures després d’una falta de Burke quan la jugadora es disposava a llançar de tres (62-61), i posteriorment, anotant els dos quan faltaven 20 segons (62-63). Hi havia temps per fer una última jugada i guanyar el partit, però el Gernika va ser intel·ligent en deixar córrer el temps i després fer una falta quan faltaven cinc segons que feia començar el joc de nou a les gironines. Rebeka Gardner, en un llançament molt forçat, ho va intentar a la desesperada, però la pilota no va tocar cistella.