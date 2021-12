Els Estats Units han confirmat aquest dilluns que no enviarà cap representant diplomàtic als Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín 2022, com a protesta pels abusos dels drets humans en el gegant asiàtic, encara que els atletes estatunidencs sí que participaran a la cita.

"El Govern de Biden no enviarà cap representació diplomàtica ni oficial als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern de Pequín 2022", ha dit la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, en la seva roda de premsa diària.

Psaki ha atribuït la decisió al "genocidi i els crims contra la humanitat que persisteixen en (la regió nord-occidental xinesa de) Xinjiang, així com altres abusos de drets humans" a la Xina.

"Els atletes de l'equip dels Estats Units tenen el nostre suport complet, i els estarem secundant des de casa, però no contribuirem a la fanfàrria dels Jocs", ha precisat la portaveu de Biden.

El boicot diplomàtic, que ja havien avançat diversos mitjans estatunidencs, cerca "trametre un senyal clar" de què no es pot tractar com "una cosa normal" la situació de drets humans a la Xina, on hi ha "abusos atroços", va indicar Psaki.

Al mateix temps, la Casa Blanca ha decidit no prohibir la participació dels atletes estatunidencs, una cosa que hauria suposat un boicot complet als Jocs, perquè no vol "penalitzar" als esportistes que porten mesos o anys entrenant per a preparar-se per a la cita olímpica, va agregar.

El Govern xinès ja va indicar la setmana passada que no tenia previst convidar a polítics dels Estats Units als Jocs d'Hivern, encara que el Comitè Olímpic Internacional tenia l'última paraula quant a aquesta possibilitat.

La decisió de Biden és menys dràstica que la que va prendre el 1980 el llavors president estatunidenc, Jimmy Carter (1977-1981), qui va anunciar un boicot complet als Jocs Olímpics d'estiu a Moscou, en resposta a la invasió soviètica de l'Afganistan.

Això va implicar que els esportistes estatunidencs no van poder participar als Jocs, al contrari que en aquesta ocasió.