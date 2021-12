El Garatge-Plana Girona no va fer bona la victòria a domicili de la setmana passada contra el Lleida després de caure ahir contra un rival directe com és l’Igualada. Marc Palau, a la primera meitat, i Àlex Cantero, a la represa, van ser els golejadors d’un partit igualat entre dos conjunts que s’hi jugaven molt. Amb dinàmiques ben diferents arribaven un i altre equip en un duel entre rivals directes on s’hi jugaven moltíssim. La victòria del Girona contra el Lleida a domicili la passada setmana havia de donar ales a un conjunt que rebia a Palau un Igualada amb dos punts menys que ells. Fent valer el factor pista, els de Benito i Comalat cuinaven a foc lent les jugades. Dominaven però no remataven. L’Igualada, que no vencia des d’ocutbre, buscava més el joc vertical i en, pràcticament, la primera clara que va tenir va veure com Palau superava Llaverola. Pelicano responia amb dos pals que no van ser suficients. Mentre que Cantero feia el segon per enviar el Girona en una complicada onzena posició de la taula classificatòria.