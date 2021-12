Lewis Hamiton (Mercedes), set vegades campió del món de Fórmula 1, va guanyar ahir a Jiddah en un Gran Premi d’Aràbia Saudita molt boig. Era la primera vegada que el gran circ arribava a la ciutat saudita i la cita, la penúltima del campionat, no va decepcionar. El britànic va fer valer la posició de privilegi aconseguida en la sessió de qualificació de dissabte i va guanyar la cursa davant Max Verstappen (Red Bull). La victòria del pilot de Mercedes, la número 103 en la seva trajectòria -i la vuitena de l’any- fa que els dos pilots que es disputen el títol arribin igualats a 369 punts i mig, perquè el britànic també va sumar el punt extra de la volta ràpida. Així, tot es decidirà en la pròxima i última cursa del Mundial, que es disputarà aquest cap de setmana a Abu Dhabi. Això sí, el neerlandès és líder perquè té una victòria més que el britànic, que valdria en cas que cap dels dos sumés punts en la següent cursa, però tot fa pensar que qui acabi per davant de l’altre al circuit de Yas Marina aixecarà el títol.

I no va ser una cursa tranquil·la per cap dels dos pilots, que se les van tenir, i de quina manera. De fet, Verstappen va ser sancionat amb cinc segons per una irregularitat comesa quan Hamilton l’intentava passar. El neerlandès no va cedir la posició quan tocava i va protagonitzar el que va semblar una frenada a destemps. Per això, la cerimònia del podi va ser tensa. Un calaix que va completar Valtteri Bottas (Mercedes) que va aconseguir passar en l’última volta a Esteban Ocon (Alpine), que va acabar quart i no va poder sumar el tercer podi de l’any per l’equip Alpine, que ja havia aconseguit un tercer lloc fa quinze dies amb Fernando Alonso.

L’asturià, però, ahir no va tenir el seu dia i va acabar en tretzena posició, fora dels punts. En canvi, Carlos Sainz (Ferrari) va aconseguir sumar-ne després de finalitzar setè. Tot, en una cursa amb diferents accidents, amb dues interrupcions per bandera vermella, o el petit incident amb els dos pilots que lluiten pel títol. D’aquí a set dies, al circuit de Yas Marina a Abu Dhabi Lewis Hamilton i Max Verstappen es tornaran a veure les cares per última vegada en aquest Mundial. La cursa decidirà si el britànic guanya el seu vuitè títol o el neerlandès s’emporta el primer a la butxaca. El que està clar, és que tornaran a saltar espurnes entre els dos.