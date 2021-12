Cap equip havia aconseguit guanyar al Sant Andreu a casa. Cap fins ara. L’OIot va imposar-se ahir al Narcís Sala al millor equip local de la categoria per golejada (0-3), sense encaixar cap gol i amb tres punts vitals per escalar fins a dalt de tot de la classificació, després dels empats del Girona B, el Peralada i el Vilafranca. Els garrotxins van segellar la victòria amb un doblet de Sergi Arranz, el tercer de la temporada, i una tercera diana de Ferran, però la victòria no es va veure venir fins després del descans. La primera meitat de partit va ser plana, sense perill en atac per cap dels dos conjunts i deserta de gols. A la represa, en canvi, Arranz va necessitar poc més d’un quart d’hora per posar l’Olot per davant al marcador, i no només amb un gol, sinó amb dos. El primer només tres minuts després del descans amb una combinació amb Bigas a la banda esquerra, i el segon, picant la pilota per sobre de Miguel Ramos.

Ja en aquest moment el Sant Andreu havia encaixat més gols que en tota la temporada -només li havien anotat un gol al Narcís Sala-, però els d’Albert Carbó no en van tenir prou i van acabar de sentenciar el partit amb una tercera diana, aquesta vegada de Ferran López, que es va plantar tot sol davant del porter. Després de la patacada de la setmana passada contra l’Hospitalet (0-1), els garrotxins van retrobar-se amb la victòria per recuperar així el lideratge amb un punt d’avantatge de la resta del grup perseguidor. Tres punts que, Albert Carbó, entrenador de l’Olot, assegura que també els donen confiança per encarar el proper compromís, a casa, contra el Sants.