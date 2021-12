Històrica actuació del Salt Gimnàstic en el Campionat d’Espanya de gimnàstica artística que s’està celebrant a Pamplona. Gran paper en categoria femenina per signar un quart lloc, i també de la secció masculina, que va pujar al damunt del podi per primer cop. Competint amb Dietmar Reinhart, Gerard Corominas, Èric Terrés i Ricard Solé, als nois els van anar molt bé les coses i tornaran de terres navarreses amb la medalla d’or penjada al coll gràcies a una puntuació de 220.132 punts repartits en les sis modalitats de la següent manera: 39.867 punts en terra, 31.300 en cavall amb dos arcs, 36.332 en anelles, 40.800 en salt de poltre, 35.633 en barres paral·leles i 36.200 en barra fixe. Darrere dels saltencs van acabar el CG Sant Boi i el Xelska per tancar el podi.

En quarta posició va acabar l’equip femení format per Aida València, Laia Masferrer, Nicole de Miguel i Berta Àlvarez, només superat pel CGE Les Moreres, el CEGAD Los Cantos d’Alcorcón i l’EGIBA. Les saltenques van sumar un total de 140.501 punts repartits en 38.667 en salt de poltre, 34.334 en paral·leles, 32.400 en barra d’equilibri i 35.100 en terra. La competició no s’atura a Pamplona. Avui el Salt Gimnàstic tindrà representació en Via Olímpica 5-6 femenina i en 4a subdivisió Base 7 i 8 femenina.